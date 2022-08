Hlavne počas leta vädnú natrhané bylinky príliš rýchlo. Čo spraviť, aby vydržali dlhšie?

Zvädnuté bylinky nielenže nepekne vyzerajú, ich chuť je zlá a majú tiež nepríjemnú arómu. Čo teda robiť s čerstvo natrhanými bylinkami, aby vydržali čo najdlhšie svieže?

zdroj: Shutterstock V šaláte narobia čerstvé bylinky riadnu parádu, no musia byť pekne chrumkavé.

Existuje na to ale jednoduchý trik, ktorým svoje voňavé stebielka udržíte čerstvé dlhú dobu. K čerstvo zrezaným bylinkám pristupujte úplne rovnako ako k rezaným kvetom. Stonky vložte do pohára s vodou, cez bylinky natiahnite igelitové vrecúško a tak vložte do chladničky. Uvidíte, ako dlho vydržia. Vodu nezabudnite pravidelne meniť.