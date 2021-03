Večný spor ľudstva, ktoré sa nevie zhodnúť na tom, či je rebarbora ovocím alebo zeleninou. No to je len jedna zo záhad rebarborového sveta. Presvedčíme vás, že táto rastlina je omnoho zaujímavejšia, než ste si mysleli!

Ovocie či zelenina?

Táto otázka je snáď zapeklitejšia než Shakespearova otázka byť či nebyť. Rebarbora v skutočnosti patrí do čeľade šťavikrovité (Polygonaceae), kam patrí aj napríklad šťavel. Avšak v roku 1947 ju podľa rozhodnutia súdu v New Yorku zaradili v USA medzi ovocie.

Pravdepodobne za týmto rozhodnutím stálo to, že americká vláda chcela podporiť domácich pestovateľov rebarbory, a tak uvalila vyššie clo na dovážané ovocie. Rebarboru však bolo potrebné najprv za ovocie prehlásiť.

Dnes už vieme, že rebarbora je zelenina, ktorá sa ako máloktoré iné druhy zeleniny, používa do koláčov. Uznajte, sladký rebarborový koláč znie omnoho lepšie než sladký paradajkový koláč!

zdroj: [email protected] Najkrajšia rebarbora je tá na koláči!

Pozor na listy!

Rebarbora je známa tým, že jej listy sú jedovaté. Obsahujú kyselinu šťavelovú, ktorá spôsobuje kamene v obličkách. Konzumujú sa preto len stopky, aj to tepelne upravené. Konzumácia 5 kilogramov listov by vám spôsobila smrť!

zdroj: Profimedia.sk Pozor na jej listy, sú jedovaté

Pôvod slova vás zaskočí

V starej latinčine sa rebarbore hovorilo rheu barbarum, čo v doslovnom preklade znamená "koreň barbarov", prípadne "cudzokrajný koreň". To preto, že rebarbora sa pestovala v oblasti Himalájí. Je mrazuvzdorná a považovali ju tam za liečivú bylinu.

zdroj: profimedia.sk Rebarbora je zelenina

Na farbe záleží

Farba stopky rebarbory určuje jej chuť. Čím je stopka tmavšia a červenejšia, tým bude chutiť sladšie. Červenú farbu z rebarbory ľudia tiež používajú na farbenie vajíčok, vlasov. Samotnú rebarboru niektorí využívajú vďaka jej vláknam na pletenie.

zdroj: instagram/shegrowsveg Čím tmavšia, tým sladšia. Taká je rebarbora

Odolnejšia než burina

Hovorí sa o nej, že je šialená. To preto, že keď ju raz zasadíte, už sa jej nezbavíte. Na druhej strane je to aj celkom výhoda, pretože tým je úplne nenáročná a úrody rebarbory môžete mať naozaj veľkú. Rebarbora je mrazuvzdorná a ak by ste sa jej chceli zbaviť, museli by ste spraviť niečo naozaj drastické. Akonáhle sa usadí a ustáli, či ju pokosíte kosačkou alebo ju vypálite, vraj nezmizne.

zdroj: instagram/shegrowsveg Tak ľahko sa jej nezbavíte, rozmyslite si preto poriadne, či ju budete chcieť pestovať.

