Väčšina z nás má desiaty mesiac v roku spojený skôr s prípravou záhrady na zimný spánok a so zberom úrody. Rozhodne to však nie je obdobie, keď sa kolobeh prác končí, práve naopak.

Pomocou koreňových odrezkov

zdroj: shutterstock Pred vysádzaním si pripravte odrezky, ktoré odoberiete z najvhodnejších koreňov.

Chren vysádzajte obyčajne na jeseň do jamiek hlbokých 30 cm do sponu 70 x 80 cm. Koreňové odrezky klaďte vodorovne na dno jamiek v smere riadkov. Odrezky by mali byť hrubé ako palec a dlhé 10 až 15 cm. Môžete ich vysádzať aj bez vegetačného vrcholu, ktorý sa vytvorí zo spiacich púčikov. Dôležité je, aby ste ich nenechali zaschnúť.