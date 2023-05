Otázka opelenia je podstatná hlavne pri produkcii semien. No pri dvoch zeleninových skupinách – plodových a strukových zeleninách – je opelenie dôležité aj pri bežnom pestovaní.

Rada nášho odborníka:

Problémová fazuľa

zdroj: pinterest/flickr.com Fazuľa šarlátová (Phaseolus coccineus) je u nás známa skôr ako okrasná, no pre veľké semená alebo ploché struky sa pestuje ako zelenina.

Strukoviny, ako je hrach či fazuľa obyčajná, sú samoopelivé plodiny, pri ktorých sa opeľovaním netreba zapodievať – struky nasadzujú spoľahlivo. Problémy však môžu nastať pri pestovaní fazule šarlátovej (Phaseolus coccineus). A hoci je samoopelivá, na správne opelenie vyžaduje prítomnosť hmyzu. Najčastejšie si na nektáre v jej veľkých kvetoch pochutnávajú čmele, menej ju navštevujú včely. V jednom súkvetí sa postupne otvára až 20 kvetov. Napriek tomu sa aj pri optimálnych podmienkach a perfektnom opelení nevyvinie viac ako štyri až päť strukov. Tejto zelenine navyše nesvedčia ani vysoké letné teploty – nasadzovanie strukov je obvykle lepšie až koncom leta.

zdroj: shutterstock Keď počuje slovo hokaido záhradkár, okamžite si predstaví tekvicu – oranžovú, menšiu, guľatého až mierne kvapkovitého tvaru.

Komplikované tekvice?

Rastliny tekvíc sú z pohľadu opeľovacích pomerov jednopohlavné (kvety majú samčie a samičie), jednodomé (oba druhy kvetov nájdete na jednej rastline) a opelivé hmyzom (hmyz zaisťuje prenos peľu zo samčieho kvetu na samičí). Plod tekvice sa vyvíja iba vtedy, keď sa na bliznu samičieho kvetu dostane dostatočné množstvo peľu. Ak je ho málo, prípadne je nedostatok hmyzu alebo nelieta pre zlé počasie, k opeleniu nedôjde a plod sa nevyvíja – zakrpatie a odhnije. Včely a čmele, ktoré kvety tekvíc opeľujú, nerešpektujú odrodu, a ak máte na záhrade (alebo v susedstve) viacero odrôd rovnakého tekvicového druhu, často dochádza ku krížovému prepeleniu.

zdroj: shutterstock Samičie kvety majú v spodnej časti semeník v tvare budúceho plodu. Samčie kvety tekvíc vyrastajú v úžľabí listov na dlhých stopkách.

O čo ide?

V prvom roku v podstate o nič, lebo na kvalite plodu sa táto skutočnosť nijako neprejaví. Sklamanie nastane až vtedy, keď si z prepeleného plodu pozberáte semená a ďalší rok ich vysejete. Potomstvo, teda vaša úroda, zvyčajne nezodpovedá materskej odrode – tomu, čo ste očakávali, že dopestujete.

zdroj: shutterstock Cukety zberajte, kým sú malé. Z jednej rastliny tak získate viac úrody.

Má to svoj dôvod

V prírode je takmer všetko takpovediac predimenzované. Napríklad aj pri kvetoch sa už vopred počíta s určitou mierou neúspechu – so zlým opelením, s nedostatkom opeľovačov, so zničením už opeleného plodu... Preto je množstvo kvetov zvyčajne značne väčšie ako konečný počet plodov, ktoré sa vyvinú do plnej zrelosti.

Nezúfajte, ak sa z každého kvetu pestovanej plodiny nevyvinie plod. Často je to spôsobené tým, že si rastlina reguluje množstvá podľa toho, koľko je ich schopná vzhľadom na svoju veľkosť, prístupné živiny, vlahu či teplotu vyživiť. Rastlina je totiž nastavená tak, že jej ide v prvom rade o reprodukciu – o vytvorenie semien v plode a o zaistenie ďalšej generácie. Ak sú už v niekoľkých plodoch nasadené semená a úspešne sa vyvíjajú, rastlina ostatné kvety „zhodí“ alebo ďalšie prestane nasadzovať. Skvelým príkladom zo záhrad sú cukety. Keď na rastline necháte tri až štyri plody úplne dorásť a postupne dozrievať, zastavíte tak nasadzovanie ďalších samičích kvetov. Rastlina sa totiž snaží doviesť semená v týchto konkrétnych plodoch do plnej zrelosti. No v prípade, že budete mladé cukety pravidelne zberať, rastlina bude ďalej kvitnúť a nasadzovať ďalšie.

Podobne je to aj pri tekviciach s plazivými výhonkami. Na jednom sa obvykle nasadia dva až tri plody, hoci samičích kvetov je na ňom vytvorených podstatne viac. Niekedy sa napriek dostatočnému opeleniu vyvinie iba jeden plod a ostatné malé zakrpatejú. Tento jav sa odborne nazýva dominanciou prvého plodu.



zdroj: Shutterstock Ručným opelením dosiahnete pri tekviciach lepšiu násadu plodov.

Toto by ste mali vedieť pri pestovaní tekvíc

U nás sa pestujú tri druhy – tekvica obyčajná, tekvica obrovská a tekvica muškátová, ktoré sa medzi sebou bežne nekrížia. Ak je peľom jedného druhu opelená odroda iného, plod sa zvyčajne nevyvinie. Preto sa vám napríklad cuketa neskríži s odrodou ‘Hokaido’ alebo ‘Butternut’.



