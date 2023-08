Naparovanie je známe už z čias Egypťanov a dodnes sa používa aj v ajurvéde. V mnohých domácnostiach je súčasťou liečby dýchacích ciest, a to najmä u detí. Samotná vdychovaná teplá para má blahodarné účinky na sliznice dýchacích ciest, ktoré uvoľňuje a čistí.

Ako často sa naparovať?

Preventívne naparovanie postačí raz týždenne. To sa týka najmä ľudí s ťažkosťami, ako sú chronická obštrukčná choroba pľúc, alebo tých, ktorí si takto chcú pomôcť od recidivujúcich ochorení dýchacích ciest. Ak máte práve nádchu či kašeľ, môžete sa naparovať aj niekoľkokrát denne. Dôležité je dať na pocit a veriť, že vaše telo vie najlepšie, čo vám robí dobre.

Pozor pri deťoch: Do 12 rokov je vhodné zvýšiť opatrnosť najmä pre možnosť popálenia. S malými deťmi musíte ísť nad paru aj vy a celý čas dbať na bezpečnosť.

zdroj: shutterstock Preventívne naparovanie postačí raz týždenne.

Ako postupovať?

1. Do jeden a pol litra vriacej vody pridajte aspoň päť lyžíc byliniek, zakryte a nechajte 10 minút lúhovať.

2. Môžete, ale nemusíte preliať do vhodnej širokej misky.

3. Sadnite si a so zavretými očami sa nakloňte približne 25 cm nad vodnú hladinu.

4. Zakryte sa dekou alebo veľkým uterákom tak, aby vám neunikala para.

5. Vdychujte nosom, ak máte problém v ústnej dutine alebo hrdle, môžete ústami.

6. Odporúča sa takto pobudnúť 10 minút, komu je to nepríjemné, môže menej.

7. Výluh môžete skladovať tri dni v chlade a používať opakovane.

8. Ak nechcete naparovanie opakovať, výluh preceďte a môžete si ním ešte opláchnuť tvár alebo vlasy, prípadne ho použiť ako pleťovú, vlasovú či ústnu vodu.

zdroj: Shutterstock Mnohé bylinky majú antimikrobiálne účinky (proti vírusom a baktériám).

Praktické tipy

zdroj: Shutterstock Už dávnejšie je nielen empiricky, ale i vedecky dokázané, že vodná para so sebou strháva aj niektoré účinné látky z bylín, ktoré do nej pridávame.

Pre urýchlenie si pripravte ľadové kocky z výluhu, ktorý máte overený, a tie potom len dáte do mikrovlnky alebo hrnca.

si pripravte ľadové kocky z výluhu, ktorý máte overený, a tie potom len dáte do mikrovlnky alebo hrnca. Môžete použiť aj esenciálne oleje, treba však myslieť na to, že ich účinok sa teplom skôr znižuje, a určite ich pridávajte až v poslednom kroku.

treba však myslieť na to, že ich účinok sa teplom skôr znižuje, a určite ich pridávajte až v poslednom kroku. Verte svojmu telu. Ak je vám naparovanie nepríjemné, skúste zvoliť inú vhodnejšiu metódu.

Ak je vám naparovanie nepríjemné, skúste zvoliť inú vhodnejšiu metódu. Prekáža vám horúca para na tvári? V takom prípade ju vdychujte cez zúžený otvor priamo do nosa alebo úst, napríklad pomocou zúženej časti čajníka alebo papiera na pečenie zrolovaného do tvaru lievika.

V takom prípade ju vdychujte cez zúžený otvor priamo do nosa alebo úst, napríklad pomocou zúženej časti čajníka alebo papiera na pečenie zrolovaného do tvaru lievika. Zmes byliniek vhodných na naparovanie v ozdobnom vrecúšku je milým, no hlavne praktickým darčekom pre rodinu aj priateľov.

Tip od lekárničky

zdroj: PharmDr. Klára LAPINOVÁ PharmDr. Klára LAPINOVÁ, lekárnička a blogerka,

