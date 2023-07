Ostružina malinová (Rubus idaeus) je všetkým dobre známa a vďaka svojim chutným plodom je aj veľmi obľúbená. S radosťou si na nej pochutnajú deti aj dospelí.

Poznáme viac ako 200 odrôd. Úžasné a voňavé plody sa od seba môžu líšiť aj farbou. Okrem klasickej červenej ich môžete ochutnať aj v žltej či oranžovej farbe.

Pre záhradkára je však najdôležitejšie rozdelenie malín podľa času dozrievania. Existujú raz rodiace s úplným dvojročným životným cyklom, ktorým v prvom roku z adventívnych púčikov koreňového krčku narastú silné výhonky. Počas nasledujúcej vegetácie sa rozkonária a na krátkom obraste väčšinou v júli zarodia.

Remontantné odrody sa vyznačujú tým, že 80 až 90 percent výhonkov prinesie plody už v sezóne, v ktorej narástli (v auguste až v septembri) a v nasledujúcom roku (v júli) zarodia opäť.

Košíček plný malín, ale i zdravia.

Starostlivosť

Maliny vysádzame na jeseň alebo skoro na jar. Ker dorastá až do výšky dvoch metrov. Rastlina nemá veľké nároky na starostlivosť. Obľubuje však kypré pôdy, ktoré sú bohaté na humus. Treba myslieť na to, že ostružina malinová najmä pri vytváraní nových výhonkov potrebuje množstvo živín, ktoré je potrebné do pôdy dopĺňať. Vyhovuje jej tiež slnečné stanovište.

Nezanedbajte rez

Maliny patria medzi druhy s rýchlou obnovou plodonosných výhonkov, preto je potrebný pravidelný a dostatočne razantný rez.

Vedeli ste? Maliny pochádzajú z Ázie, kde bola ich známou lokalitou hora Ida. Názov tejto hory sa preniesol aj do latinského názvu maliny.

Vo výsadbách klasických odrôd vlaňajšie výhonky v aktuálnom roku zarodia, tohtoročné budú rodiť v ďalšej sezóne. Je dôležité dbať na to, aby nedošlo k prehusteniu výsadby. Režte v zime, respektíve v skorom jarnom termíne, keď ešte nehrozí poškodenie mladých výhonkov pučiacich zo zeme. Základom je odstrániť všetkých vyrodených konárov tesne nad pôdou. Ponechané vlaňajšie výhonky v závislosti od odrody a vitality rastu skráťte na 160 až 180 cm. Docielite tak tvorbu väčších a kvalitnejších plodov.

Termín rezu remontantných odrôd je rovnaký ako pri klasických malinách, no náročnosť oveľa menšia. Stačí skosiť celý porast tesne nad pôdou. Potom ho môžete dôkladne vyčistiť od pučiacich burín. V prípade, že chcete zberať aj druhú úrodu, zopár silných výhonkov ponechajte.

