Neskoré leto a pomaly prichádzajúca jeseň ponúkajú bohatú úrodu na stromoch. Už naše staré mamy ovocie sušili a uschovávali na zimu, kedy sa hodilo pre posilnenie organizmu a doplnenie vitamínov. Sušenie ovocia nie je žiadna veda, stačí sa držať osvedčených postupov a trikov.

Neskoré leto a pomaly prichádzajúca jeseň ponúkajú bohatú úrodu na stromoch, či kríkoch. Vždy, keď je záhrada na plody štedrá, je škoda to nevyužiť a nespracovať ich na horšie časy. Napríklad také sušenie ovocia nie je žiadna veda, stačí sa držať osvedčených postupov a trikov. Už naše staré mamy ovocie sušili a uschovávali na zimu, kedy sa ideálne hodilo pre posilnenie organizmu a doplnenie vitamínov.

Sušené ovocie bez cukru

Sušenie ako spôsob konzervovania potravín je stále viac a viac obľúbená metóda, ako ovocnú úrodu zachovať, bez toho, aby sme prišli o jej chuť a cenné vitamíny. Navyše, je to jedna z mála úprav, kedy sa k ovociu nepridáva žiadny cukor. To je dobrá správa najmä pre tých, ktorí si jeho hladinu v tele musia strážiť z rôznych zdravotných dôvodov. Ďalším plusom je, že pri sušení sa v ovocí zachováva vláknina, a preto si stačí zobnúť len pár kúskov a bude vám to stačiť na celý večer.

zdroj: Shutterstock Sušené ovocie obsahuje fruktózu, cukor nachádzajúci sa prirodzene v ovocí.

Napriek tomu, že dnes sa dá sušené ovocie pohodlne kúpiť aj v každom supermarkete, vo väčšine prípadov ide o sušené ovocie, ktoré je presladené, pretože obsahuje veľa rafinovaného cukru. Nie je nad to, zožať si vlastnú úrodu, spracovať ju a následne si ju vychutnať počas dlhých zimných večerov.