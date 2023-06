Príroda nám ponúka širokú škálu najrôznejších rastlín k ich využitiu. Veľmi typickou rastlinou je aj baza. Prezradíme Vám niekoľko typov, ako ju zužitkovať v kuchyni. Plus jeden naozaj netradičný recept.

Bazový sirup

Asi tým najtypickejším využitím bazy je, že ju spracujeme do podoby sirupu. Ten je ideálnym produktom v tieto horúce a pomerne už letné dni.

2 litre prevarenej vody

40 ks kvetov bazy

1,5 kg cukru

3 dobre umyté citróny

Kvety dôkladne umyjeme, aby sme sa ich zbavili škodcov a iných nečistôt. Dáme ich do hlbšieho hrnca a zalejeme prevarenou vodou. Pridáme na kolieska nakrájané citróny, zakryjeme a necháme postáť pokojne aj dva dni. Potom výluh z bazy precedíme cez sitko do druhého hrnca, pridáme cukor a nechajte ho rozpustiť. Sirup nalejeme do fliaš, ktoré buď skladujeme v chladničke alebo ich môžeme aj zavariť. Vtedy nám vydržia pomerne dlhšie.