Na chutné korenie budete potrebovať iba čerstvé bedle.

Očistite čerstvé bedle od zeme a nečistôt použitím mäkkej hubky. Opláchnite ich len v prípade, že je to nevyhnutné. Nakrájajte bedle na menšie kúsky alebo plátky, aby sa rýchlejšie sušili. Predhrejte rúru na nízku teplotu, ideálne medzi 50–70°C. Bedle rozložte na plech vyložený papierom na pečenie tak, aby sa navzájom nedotýkali. Sušte ich v rúre niekoľko hodín. Doba sušenia závisí od veľkosti kúskov. Bedle by mali byť po sušení úplne suché a krehké. Na sušenie môžete použiť aj sušičku na ovocie.

zdroj: Shutterstock Chuť bedlí si môžete vychutnať kedykoľvek.

Po úplnom vysušení umiestnite bedle do mlynčeka na korenie alebo do mixéra a rozmixujte na jemný prášok. Sušené bedľové korenie uložte do hermeticky uzavretej nádoby, ktorú umiestnite na tmavé a suché miesto. Takto pripravené korenie môžete použiť do omáčok, k mäsu a v mnohých ďalších receptoch.