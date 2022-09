Čím bližšie je leto pri konci, tým sa počet hodín slnečného svitu skracuje. Kratšie dni majú za následok spomalenie dozrievania vašich rajčiakov. Ak sú vaše paradajky stále zelené a nedozreté, sú veci, ktoré môžete spraviť.

1. Ešte počkajte

Ak sú rajčiaky už dostatočne veľké a chytajú akú-takú farbu, dajte im ešte chvíľku. Síce ich dozrievanie sa spomaľuje ale je tu stále šanca, že to ešte stihnú.

zdroj: pinterest/womensweekly.com.sg Rajčiaky sú v správnom stupni zrelosti neškodné. Tak ešte skúste počkať.

2. Pomôžte im

Ďalšou možnosťou je rajčiakom v dozrievaní dopomôcť. Ak odtrháte z rastliny prebytočné listy a tiež kvety, z ktorých už určite nič nebude, prinútite tak rastliny, aby sústredili všetku energiu do plodov a do ich dozrievania.

zdroj: archív Pozberajte nezrelé rajčiaky

3. Oklamte ich

Rajčiaky môžete aj oklamať. Oberte nezrelé rajčiaky, ktorým dáte možnosť dozrieť vnútri. Zabaľte ich do košíka a prikryte novinami. Umiestnite ich takto zabalené na miesto, kde je teplota v rozmedzi 18 až 20 °C a pridajte k nim jablko. Rajčiny by vám mali v priebehu niekoľkých dní dozrieť. S dozrievaním im môžete pomôcť aj inak. Odrežte celú rastlinu, zbavte ju listov a zaveste ju opačne (dolu hlavou) do teplejšej miestnosti.

zdroj: Lucia Sedláček Harničárová Fólia môže pomôcť.

4. Oberte ich

Česká blogerka Denisa (divoženka v kuchyni) je známa svojimi nevšednými tipmi pre spracovanie úrody. Práve v tomto období prišla s nápadom zelené nedozreté rajčiaky obrať a nechať ich vykvasiť. Podľa jej slov sa práve vďaka fermentácii z nedozretých rajčiakov odbúravajú toxíny solanín a tomatín, ktoré sú pre človeka jedovaté. "Nedozrálá rajčata je lepší kvasit s vyšším obsahem soli a se spoustou koření, protože nemají výraznou chuť. Kvašením samozřejmě ztratí barvu a krásu, proto z nich ráda vyrábím omáčky a pasty.," približuje Denisa na svojom instagrame.

zdroj: Shutterstock Ak hrozia vo vašom regióne príliš nízke teploty, radšej pozberajte už i nezrelé rajčiaky, aby dozreli pri izbovej teplote.

5. Premiestnite ich

Vedeli ste, že rajčiaky sa dajú pestovať aj hydroponicky? Stačí im voda, živiny a svetlo. A podobným spôsobom ich pod umelým svetlom môžete nechať dozrieť. Premiestnite ich z balkónov dnu alebo zo záhrady do črepníkov pod umelé svetlo. Vnútri je priaznivejšia teplota pre ich dozrievanie. A podobné výsledky dosiahnete aj vtedy, ak ich z otvorenej záhrady umiestnite "pod sklo", teda do fóliovníkov či skleníkov.