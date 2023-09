Posledné roky záhradkárom robia vrásky na čele sčerneté orechy, ktorých príčinou je malá muška − vrtivka orechová, pričom prvýkrát bola prítomnosť tohto škodcu na Slovensku zaznamenaná až v roku 2018.

Pestovateľské škody

Larvy vrtivky orechovej nedokážu preniknúť cez škrupinu orechov, takže jadro nepoškodzujú. Následkom poškodenia oplodia však môže dochádzať k sekundárnym infekciám, ktoré spôsobujú hnedé až čierne škvrny.

Hlavným zdrojom potravy pre larvy na 3 až 5 týždňov je zelené oplodie. To vplyvom ich činnosti napádajú baktérie. Kým larvy sa k jadru nedostanú, hniloba áno.

Mechanické opatrenia

Z týchto spôsobov ochrany sa odporúča najneskôr v júni prikryť pôdu pod stromami netkanou textíliou, ktorá zabráni vyletovaniu dospelých jedincov z pôdy. Je potrebné ju tam ponechať až do jesene – do opadu všetkých orechov, aby sa zabránilo zavŕtaniu lariev do zeme.

Odporúča sa spadnuté orechy priebežne zbierať a málo napadnuté plody očistiť od oplodia, ktoré môže obsahovať ešte larvy. Takýto odpad aj úplne sčerneté orechy je potrebné zlikvidovať. Pred zimou je vhodné plochu pod stromom zrýľovať.

Čo robiť s napadnutými plodmi orecha?