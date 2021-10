Každý záhradkár po zbere chce, aby mu úroda vydržala čo najdlhšie. Z ovocia lekváre, kapusta do sudov a uhorky na zavarenie. Ale čo so zemiakmi? Toto sú TOP rady ako vám vydržia celú zimu!

Chlad

To je prvou a najdôležitejšou zásadou pri skladovaní zemiakov. Chladom sa rozumie teplota v rozpätí 4 až 10 °C. Ak by ste ich skladovali v teplejšom prostredí, začali by zrieť a neskôr aj klíčiť, čo určite nechcete.

zdroj: pinterest/kellogggarden.com V závislosti od odrody dozrievajú zemiaky prakticky od júna až do októbra.

Sucho

Rovnako platí pravidlo, že čím vlhkejšie prostredie je, tým viac sa darí mikroorganizmom, ktoré spôsobujú výskyt chorôb a množenie baktérií, plesní a húb. Pri napadnutí zemiakov by sa veľmi rýchlo stali nepoužiteľnými.

Sucho pri skladovaní podporíte aj vhodným výberom nádoby. Použite na dno novinový papier, ktorý prebytočnú vlhkosť zachytí. Pravidelne ho však kontrolujte. Rovnako je vhodné zabezpečiť aj cirkuláciu vzduchu, preto umiestňujte zemiaky do vzdušných nádob s dostatočnými dierkami. Ideálne sú prútené, koše, drevené debničky alebo kovové košíky. Použiť však môžete aj špeciálne vrecia na zemiaky v podobe sieťky.

zdroj: pinterest/ruralsprout.com Najlepším miestom pre dlhodobé skladovanie je dobre vetrateľná tmavá pivnica.

Tma

Ak zemiaky prichádzajú do styku so svetlom, vytvárajú chlorofy a takzvané glykoalkaloidy. Svetlo pri skladovaní zemiakov spôsobuje, že začnú tvoriť solanín, ktorý je pre ľudí toxický a nebezpečný.

zdroj: pinterest/gardenerspath.com Ak zemiaky prichádzajú do styku so svetlom, vytvárajú chlorofyl a takzvané glykoalkaloidy.

Hrubá šupka

Ďalšou dôležitou zásadou je šupka zemiakov. Čím je hrubšia, tým dlhšie vám vydržia. Mladé zemiaky s tenkou šupkou sú vhodné do polievok a jedál hneď po vybratí. Na skladovanie však vyberajte zemiaky, ktoré majú hrubú šupku. Tú docielite vďaka neskoršiemu zberu. Dokonca ani nečistoty zo šupky zemiakov neodstraňujte, chránia ich pred hubovými chorobami.

Hrubšiu šupku dosiahnete aj vďaka preschnutiu zemiakov. Po vykopaní ich nechajte aspoň 2 týždne na teplejšom ale vlhkejšom mieste. Zemiakom za ten čas zhrubne šupka, ranky od motyky či rýľa sa zacelia a vydržia aj dlhšie skladovanie.