August je medzi záhradkármi jeden z najobľúbenejších mesiacov. Nielenže sa tešia z letného počasia a prázdnin, ale tiež hojne dozrievajú plody ich snaženia.

Listy zberajte postupne od septembra až do októbra. Ak plánujete špenát prezimovať a úrodu zberať skoro na jar, sejte ho až koncom septembra.

Koncom augusta, keď už teploty postupne klesajú, oplatí sa opätovná sejba chladnomilných plodín, zvyčajne pestovaných na jar, ako je špenát a reďkovka. Klíčenie špenátu podporíte namočením semien na 24 hodín do vody a následným vysiatím do vlhkého substrátu do riadkov vzdialených 15 až 20 cm od seba.