Jeseň je známa svojim sychravým a veterným počasím. To často preverí aj našu imunitu. Ak ju chcete počas tohto obdobia posilniť, siahnite po arónii čiernoplodej. Tmavé nenápadné bobule sú totiž skutočnou vitamínovou bombou!

Prírodný všeliek

Počuli ste už o arónii? Opadavý ker, ktorého tmavomodré plody sa zvyknú zamieňať za čučoriedky patrí medzi najzdravšie bobuľoviny. Pôvod arónie siaha až do ďalekej Severnej Ameriky, odkiaľ sa rozšírila do celého sveta. V našich končinách je známa najmä pod pojmom jarabina čierna a je považovaná za prírodný všeliek. Keďže jej plody dozrievajú práve na jeseň a sú plné cenných látok, neváhajte si ich práve teraz nazbierať!

Vitamínová bomba

V minulosti ľudia pripisovali arónii liečivé, až magické účinky. Je to predovšetkým jej pozitívnym vplyvom na ľudský organizmus. Arónia je totiž skutočnou vitamínovou bombou a superpotravinou, plnou vitamínov, minerálov, ale aj antioxidantov. Obsahuje vitamíny skupiny A, B, C, K a P a tiež horčík, draslík, či zinok. Tie zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní imunitného systému. To oceníte najmä počas chladnejších jesenných dní, kedy je náš organizmus náchylnejší na rôzne vírusové ochorenia.

zdroj: Shutterstock Aróniu zoženiete v obchode len spracovanú, pritom nie je problém pestovať ju v záhrade.

Benefity pre zdravie

Jarabina čierna je výborným pomocníkom na posilnenie imunity, keďže je bohatým zdrojom vitamínu C. Disponuje však aj ďalšími benefitmi pre zdravie. Obsahuje železo a tak sa odporúča jej pravidelná konzumácia pri liečbe anémie. Arónia má tiež blahodarné účinky na krvný obeh, zmierňuje migrénu a stimuluje funkciu štítnej žľazy. Pomáha takisto pri chudnutí, zlepšuje trávenie a má silné protizápalové, i protirakovinové vlastnosti.

Chutné pokrmy

Hoci arónia nepatrí medzi bežné potraviny, ktoré nájdeme na pultoch obchodov, vieme si z nej pripraviť chutné jesenné pokrmy. Plody arónie majú typickú sladkotrpkú chuť a dajú sa konzumovať čerstvé, avšak viete ich aj usušiť. Ako teda plody arónie spracovať, aby sme z nich vyťažili maximum? Z arónie sa dajú pripraviť výborné džemy, ale tiež kompóty, sirupy a šťavy. Použiť ju môžete aj na prípravu pečeného čaju. Viete ňou však dochutiť tiež jogurty, kaše, či dokonca pudingy.