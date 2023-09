Neznámy zdroj vitamínov - gaštan jedlý je typickou súčasťou jesenného obdobia. Vedeli ste, že môžu byť zdraviu prospešné?

Gaštan jedlý je pochúťka, ktorá zahreje počas chladných večerov. Navyše obsahuje aj veľa minerálov a vitamínov. Zdroj vitamínu C, ale obsahuje aj vitamíny B, E a K. Tehotným ženám ulahodí kvôli kyseline listovej a ľudia so sklonom k depresii by mali jesť gaštany kvôli obsahu kyseliny pantoténovej. Gaštany dodajú organizmu aj železo, vápnik, horčík, fosfor, draslík a sodík. Zinok je tiež súčasťou gaštanov budete mať krásnu pleť a pevné lesklé vlasy.

Gaštan je považovaný za orech aj za ovocie. Ovocie je pznačované ako produkt kvitnúcej rastliny a väčšina orechov spadá do tejto kategórie.

Gaštany sú typické jemne sladkou chuťou a pridávajú sa do rôznych jedál. Majú vysoký obsah vlákniny, ktorá zmierňuje zápchu, podporuje sýtosť a stabilizuje hladinu cukru v krvi.

zdroj: Picasa Gaštany vysoký obsah vlákniny

Gaštany dozrievajú od konca septembra až v októbri. Zrelé padajú zo stromu na zem. Ak ich chcete upiecť, vyskúšajte tento postup: