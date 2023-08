Zachovajte si chutné i liečivé bylinky na neskôr! Sušenie či mrazenie je ideálnym spôsobom.

Dôležitý je už zber

Bylinky treba zberať opatrne a hneď po zbere ich spracovať. Ideálne je strihať ich za slnečného a suchého počasia. Listy je vhodné zberať zrána, keď vyschne rosa, kvety na obed a korene večer.

Ak plánujete zber väčšieho množstva rastlín, je vhodné vziať si so sebou prútený košík, v ktorom bude rastlinám najlepšie. Ak chcete ešte rastliny opláchnuť vodou, robte to veľmi opatrne a potom ich nechajte položené na pijavej látke, aby sa osušili.

zdroj: Canva Vyberajte si zdravé a nepoškodené bylinky.

Sušenie

Ak sú byliny správne vysušené, zachovávajú si väčšinu svojich liečivých vlastností. Úžasným pokladom sú najmä počas zimných mesiacov či už pre kuchyňu, alebo pre zdravie. Mali by sa sušiť na suchom a tmavom mieste, aby si zachovali svoju farbu a najmä vôňu.

Môžete ich zviazať do kytičiek, ktoré zavesíte, a tak budú pôsobiť dekoratívne. To platí najmä pre suchšie bylinky, ako je majorán či tymian.

Bylinky, ktoré obsahujú viac vody, ako napríklad medovka, mätu či pŕhľava, je lepšie sušiť rozložené na plechu či site a nakrájané na kúsky. Vrstva rastlinného materiálu nesmie byť vysoká, stačia dva centimetre, aby sa sušenie nepredlžovalo a materiál neplesnivel.

Keď sú už suché, tie s veľkými listami podrvíme a tak uskladníme.

zdroj: Canva Nachystajte si domáce bylinkové čaje.

Sušenie byliniek v sušičke

Veľmi dobrým spôsobom je aj sušenie v sušičke. Na sušičke si viete nastaviť presnú teplotu a sušenie prebieha rýchlo.

Skladovanie sušených bylín

Sušené bylinky treba skladovať v dobre uzavretých, najlepšie tmavých sklenených nádobách. Rovnako ako pri zaváraninách nezabudnite ich označiť menom rastliny a dátumom. Liečivky vám vydržia 6 až 12 mesiacov. Potom treba zásoby vymeniť.

zdroj: Canva Využite dopestované bylinky naplno.

Mrazenie byliniek

Je to ďalší skvelý spôsob spracovania a je ideálny pre bazalku, kôpor, petržlenovú vňať, pažítku či mätu. Vyvarujte sa však plastových vreciek, ktoré sa bežne používajú. V nich sa totiž listy zlepia alebo polámu. Radšej ich mrazte v nádobách, kde budú mať dostatok miesta, a vy si ich aj v zime vyberiete nepoškodené a pekné.

TIP: Ak chcete mať istotu, že mrazené bylinky od seba ľahko oddelíte, natrite ich pred mrazením trochou olivového oleja.